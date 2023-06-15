عامل يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى الأزبكية بالقاهرة

شهدت منطقة الأزبكية بالقاهرة، واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما، وجرى القبض عليه.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا مفاده وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات أسرية، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.