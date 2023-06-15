التحريات تكشف ملابسات حريق التهم شقة بالعمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالعمرانية الغربية، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية الغربية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ5 سيارات إطفاء، وبإجراء التحريات، تبين أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة العمرانية الغربية.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي الشقق المجاورة، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.