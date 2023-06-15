متخصصات عن "دور المرأة فى التنمية الاقتصادية": "مصر هى البوابة الأولى لإفريقيا"

استضافت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير المكتبة، ندوة بعنوان "دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية"، نظمتها مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات، أمس الأربعاء، بمقر المكتبة بالزمالك.

تحدث فى الندوة الدكتورة نجوى إبراهيم رئيس المؤسسة، الدكتورة راندا رزق أستاذة الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، والمهندس المدني الجيلي المهدي رئيس ومؤسس اتحاد سلة غذاء إفريقيا، وأدارت الندوة الإعلامية نيفين الجندى المذيعة بالتليفزيون المصرى.

فى بداية كلمتها، رحبت الدكتورة نجوى إبراهيم بضيوف المنصة والحضور، وأكدت أن الأزمة الاقتصادية يمر بها العالم كله، ونحاول من خلال ندوة اليوم أن نقدم بعض الحلول البسيطة حتى نتمكن من عبور الأزمة الحالية بسلام، لافتة إلى أن مصر مرت بأزمات أشد وأكبر عبر التاريخ، واستطاعت أن تعبرها وتتخطى كل الصعاب، وقدمت رئيس المؤسسة بعض الحلول لتخطى الأزمة، منها: "الاعتماد على المنتج المحلي لتخفيف الضغط والطلب على العملة الأجنبية، فتح أبواب عمل للسوق المحلية، إعادة تدوير السلعة أو المنتج المستعمل، شراء الاحتياجات الفعلية الضرورية للمعيشة"، مؤكدة أن مصر قوية وسوف تعبر الأزمة بسلام فى ظل القيادة السياسية الحكيمة وصلابة شعبها.

من جانبها، أكدت الدكتورة راندا رزق أن الأزمة لها جانب إيجابى يتمثل فى التوجيه الصحيح لإعادة تغيير عاداتنا السلوكية فى الشراء، مشيرة إلى ما قامت به جامعة القاهرة فى مجال الإعلام التربوى، من توجيه رسائل تصحيحية وبسيطة فى آن واحد للمجتمع، من خلال المسرح والصحافة والتليفزيون وكل مواقع السوشيال ميديا، لتغيير الوعى وتوجيه رسالة فى قضية محددة لجمهور معين، إلى جانب توجيه مشاريع التخرج للطلبة لكيفية تناول تغيير السلوك المجتمعى اتجاه الاستهلاك، مشيرة إلى ضرورة تشجيع وشراء المنتج المحلى وإعادة تدوير السلعة، ونشر ثقافة من يملك قوته يملك حريته، وكيفية استغلال بعض من مساحات أسطح المنازل فى زراعة أنواع كثيرة من المحاصيل.

وأعرب المهندس المدني الجيلي المهدي، من دولة السودان الشقيق، رئيس ومؤسس اتحاد سلة غذاء إفريقيا، عن سعادته وسط كوكبة من المثقفين ومحبى الخير، وقال إنه أسس الاتحاد فى مؤتمر عام ٢٠١٧ نظرًا لأن العالم كله يلتف حول الغذاء، وقد وقع شراكة مع الاتحاد الإفريقي والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائى يشمل مفردات كثيرة منها حصاد المياه والبيئة ومكافحة التصحر والزراعة، وأن القارة الإفريقية غنية جدًا بالمفردات والخامات ولكن يتطلب منا العمل مع استخدام التكنولوجيا والآلات الحديثة، مؤكدًا أن مصر هي البوابة الأولى والرئيسية لقارة إفريقيا، وقريبًا يتم تأسيس مقر الاتحاد فى مصر.

فى ختام الصالون ألقى الشاعر محمد الدالى قصيدة فى حب مصر، وكانت هناك مداخلات قيمة من الدكتور عصام قمر عضو مجلس أمناء المؤسسة، السفيرة سناء زايد حفيدة عمر مكرم، الدكتورة حنان شرشار رئيس جمعية النسيج الواحد، وعدد من القيادات النسائية بالدول الشقيقة من الجزائر والسودان وجنوب إفريقيا، وكرمت رئيس المؤسسة السادة أعضاء المنصة وسيدة الخير الحاجة عزيزة عبدالعليم، واللواء مجدى عبدالمتعال رئيس حى البساتين، والإعلامية نيفين الجندى، د. سنابل سمير مدير عام إدارة البساتين لقطاع الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، كما كرم المهندس أيمن أبومعوض رئيس مؤسسة معوض للتنمية والخير، الدكتورة نجوى إبراهيم وآخرين.

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