وثائقي "الأعيان".. "محمد بك الشناوي" وبداية اهتمامه بالصناعة في الدقهلية

عرضت قناة الوثائقية، على شاشتها الحلقة الثانية من السلسلة الوثائقية "الأعيان"، والتى تتناول قصة "محمد بك الشناوى"، ونشأته وبداية اهتمامه بالصناعة في محافظة الدقهلية.

وقال إيهاب الشربيني مؤلف ومؤرخ، إن محمد بك الشناوي ورث عن والده “الشناوي بك” الكثير من العزب والأطيان الزراعية ولكن منذ صغره وقبل وفاة والده كان يميل ويهتم "محمد بك" بأعمال الصناعة، متابعاً: "كان دايما حاطط في مخيلته أنهو يعمل عمليات صناعية وتصنيع في الدقهلية فبدأت العملية بإنشاء محلج للقطن كان المحلج الوطني الوحيد وقتها بالمحافظة".

وقال أحد مواطني المحافظة: "أول ما بسمع اسم محمد محمد بك الشناوي، كمواطن من المنصورة ودارس للعمارة، أول حاجة بتجيلي الأصول والعمارات التي أضفها "الشناوي بك" في مجال العمارة بالمدينة، فضلاً عن دوره البارز في الحياة السياسية وعصر الملكية باعتباره من أحد زعماء حزب الوفد بالمدينة".

وكشف الفيلم الوثائقي، أن التاركة ضخمة من الأفدان، التي تاركها والد محمد بك الشناوي له، جعلته من أبرز أعيان مديرية الدقهلية،موضحاً أن عقله كان يحمل فكر اقتصادي ووعي يسبق عصره حيث ادخل صناعات جديدة ومستحدثة لم تكن معروفة من قبل بسببها تغير حاضر ومستقبل مسقط رأسه من يومها حتى الآن.

وكانت أعلنت قناة "الوثائقية" عن إنتاج وعرض السلسلة الوثائقية "الأعيان"، والتى تتناول السيرة والمسيرة لعدد من أبرز رموز أعيان ريف مصر وصعيدها خلال النصف الأول من القرن العشرين، ومنهم: عبد الحي باشا خليل، ونعمان باشا الأعصر، ومحمد بك الشناوي، وفخري بك عبد النور، وأحمد باشا قرشي.