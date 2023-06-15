الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. الحوار الوطنى يناقش قضايا شباب وصحة بالمحور المجتمعى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه الفرعية اليوم الخميس، حيث ستتم مناقشة بعض قضايا لجان المحور المجتمعي.

ويشهد اليوم الخميس عقد جلستين لمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

وكان عقد الحوار الوطني الأحد الماضى، جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. 

الأكثر قراءة

جولة الرئيس في البحيرة والإسكندرية وكلمة الطيب في مجلس الأمن الأبرز بالصحف

الكاتبة ناهد السيد عن "مقبرة الخالدين": خطوة مهمة لحفظ الإرث الوطني والتاريخي

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فوربس: 91% من شركات قطاع التصنيع بأمريكا تعتزم رفع الأسعار

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ39.5 مليار جنيه

جهاز العاشر: 11.98 مليون جنيه حصيلة بيع 4 محلات وصيدلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى