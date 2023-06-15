اليوم.. الحوار الوطنى يناقش قضايا شباب وصحة بالمحور المجتمعى

يواصل الحوار الوطني عقد جلسات لجانه الفرعية اليوم الخميس، حيث ستتم مناقشة بعض قضايا لجان المحور المجتمعي.

ويشهد اليوم الخميس عقد جلستين لمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب.

وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

وكان عقد الحوار الوطني الأحد الماضى، جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.