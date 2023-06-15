الخميس 15 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "شرطى مزيف" ينصب على أصحاب المحال التجارية فى القاهرة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة فرد شرطة للنصب على أصحاب المحال التجارية بدائرة قسم شرطة المرج، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أصحاب المحلات لسماع أقوالهم.

وألقت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على أصحاب المحال التجارية، وذلك لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تبين تواجد أحد الأشخاص يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية أمكن ضبطه، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعثر بحوزته على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد ضبط وإحضار - مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه يقوم بالنصب على أصحاب المحال التجارية مستخدمًا الملابس الأميرية والأوراق المزورة وذلك نظير الاستيلاء على الأموال، كما اعترف بارتكاب 4 وقائع نصب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الكاتبة ناهد السيد عن "مقبرة الخالدين": خطوة مهمة لحفظ الإرث الوطني والتاريخي

جولة الرئيس في البحيرة والإسكندرية وكلمة الطيب في مجلس الأمن الأبرز بالصحف

فوربس: 91% من شركات قطاع التصنيع بأمريكا تعتزم رفع الأسعار

الأنبا مرقس وليم يستقبل سيدات "جنود مريم" بالقوصية

الأنبا بيجول يلتقى كاهن إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى