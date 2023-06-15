التصريح بدفن سيدة مزقها زوجها بالطعنات فى قليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بقليوب بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتحفظ على المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وشهدت منطقة شارع الزناتى بأم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، واقعة قتل بشعة، راح ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها، والذي طعنها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن الزوجين متزوجان منذ فترة ولديهما أطفال صغار، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الزوج بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة، أودت بحياتها حتى سقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد تحديد مكان اختبائه، فور ارتكابه الواقعة، وجرى عرضه على جهات التحقيق.