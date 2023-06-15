الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير مصرفي: السيسي رفض ضغوط دولية لتحريك سعر صرف الدولار حماية للمواطنين

الخبير المصرفي محمد
الخبير المصرفي محمد عبد العال

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تثبيت سعر الصرف، يؤكد وضوح رؤية الدولة تجاه المواطنين ويدل على الشفافية الكاملة في التعامل بين القيادة السياسية والشعب المصري واهتمام الرئيس بكل ما يهم ويشغل حياة الموطنين.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تصريحات القيادة السياسية عن تثبيت سعر صرف الدولار وتدخل الدولة لحماية حياة المصريين من غلاء الأسعار وتحملها أعباء إضافية لصالح استقرار أسعار المنتجات الغذائية، يمثل أولوية لدى الرئيس، والتي أظهرت حبه الشديد للوطن وتقديم مصالح الشعب على أي ضغوط أو توجيهات دولية أو إصلاحات هيكلة قد تؤثر على المصريين.

وقال عبد العال إن هذا التصريحات الهامة للرئيس أمر محوري واستراتيجي، لأنه سيحدد مسار ونهج جديد لإدارة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، تكون أولويويتها للمواطن.

وتابع أنه من المؤيدين بشدة لهذا التوجه، وأن تدخل الدولة لتثبيت سعر الصرف أمر غاية الأهمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لم يستجب لاي ضغوط من المؤسسات الدولية سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الصرف مرة أخرى حفاظا على حياة المصريين.

وأشاد عبد العال بتوجيهات الرئيس السيسي وقراراته وشجاعته في مواجهة الأزمات الاقتصادية، موضحا أن تطبيق سعر مرن للدولار لا يتناسب مع مصر في الوقت الحالي.

وقال عبد العال إن تطبيق سعر مرن لصرف الدولار يتطلب وجود مخزون كبير من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهذا غير متاح للدولة حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من تداعيات كبيرة لارتفاع معدلات التضخم العالمي وسحب جزء كبير من الاستثمارات العابرة للحدود والأموال الساخنة، ما أدى إلى قيام الدولة بتعظيم مواردها الدولارية الذاتية والاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المصري. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح أمس بأن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار.

وأضاف الرئيس السيسي: “تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش، حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد”.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وذكر الرئيس السيسي أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.

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