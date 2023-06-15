الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرار في الأسعار بعد ارتفاع أمس.

 أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 يونيو في بورصة الدواجن مع إضافة هامش ربح على الكيلو ما بين 5 إلى 7 جنيهات بحسب المنطقة والبائع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 15 يونيو 2023 

بلغ متوسط أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 70 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار الفراخ الساسو  في بورصة الدواجن اليوم 85 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط  أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم 95 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط  أسعار الفراخ الامهات في بورصة الدواجن اليوم 60 جنيها للكيلو.

أسعار البط والرومي والحمام اليوم الأربعاء 15 يونيو 2023

بلغ متوسط أسعار لحم بياض أبيض (أرضي) اليوم 55 جنيها  للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط (بلدي) اليوم 100 جنيه.

بلغ متوسط أسعار لحم بط (مولار) 63 جنيها  للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم نعام القائم اليوم 120 جنيها  للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم 100 جنيه للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم أمهات الأبيض اليوم 50 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم 75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ الأبيض اليوم 68 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم 350 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم فخد نعام اليوم 250 جنيها  للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة السلع

أسعار النعام اليوم الخميس 14 يونيو 2023 

بلغ متوسط أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم 60 جنيها  للكيلو.

بلغ متوسط أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم 75 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم 62 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم 64 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم 52 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم 120 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم 57 جنيها للكيلو.

بلغ متوسط أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم 100 جنيه للكيلو.

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