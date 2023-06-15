عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الفريق التراس قال لى إن فكرة مهلة الأسبوع حسمت

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الفريق عبدالمنعم التراس، قائد سلاح الدفاع الجوي ، قال لي خلال "البريك" بعد إلقائي المحاضرة بالندوة التثقيفية، إن الأمر قد حسم فيما يتعلق بمهلة الأسبوع، لافتا إلى أن هذه الفكرة ولدت في ذلك اليوم، بأن مصر أصبحت في الميزان.

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي ألقى خطابه في ذلك التوقيت، ومن يتأمل خطابه يجد أن خطابه قد تضمن حوالي 4 إشارات لما قد تحدثت عنه.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.