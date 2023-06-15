عبدالمنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه وزير الدفاع قبل 30 يونيو بأسبوع

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه يوم 23 يونيو الذي شهد حدوث الندوة التثقيفية والتي أعلن فيها مدة الأسبوع، كان يومًا فارقًا بالنسبة لي، لأني بدأته وأنا "مش متاخد على خوانة" بحسب تعبيره، حيث أقوم بإلقاء الكثير من المحاضرات في المؤسسات العسكرية، في أكاديمية ناصر، ومحاضرات عن العلاقات الدولية، الأمن الدولي، ومن ثم جاءني طلب في الندوة التثقيفية الخامسة، وأنا لم أكن حضرت ندوات تثقيفية قبل ذلك، كما أنه في هذا اليوم كنت على موعد مع ضيوف لي قادمين إلى المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، “طلب مني التوجيه المعنوي بعمل محاضرة عن الأمن المصري، فقلت إنني سآتي لإلقاء المحاضرة وأرحل وذلك بسبب التزام لي الساعة الـثانية، لكنهم لم يعطوني إجابة بالموافقة أو الرفض، وعندما ذهبت فوجئت بمشهد غير عادي، حيث كان في اعتقادي أن الندوة طاولة تضم خمسين شخصا، أو منصة يلتف حولها خمسين شخصا، لكنني فوجئت بأعداد كبيرة جدًا من قادة القوات المسلحة”.

وتابع: "عندما وصلت استقبلني شخص لغرفة بها الدكتور أحمد أبو زيد الذي كان وزيرًا للري، وكنا بمفردنا في الغرفة، وتحدثنا، وبعد فترة فوجئنا بقدوم أحد من عائلة المشير الجمسي، وعرفنا بعد ذلك أنه سوف يتم تكريمه خلال اليوم، وبعد ذلك بدأ اتخاذ إجراءات عسكرية كبيرة، حيث كان سيادة الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان وقتها، قد وصل، ومن ثم دخل سيادته برفقة قادة الأسلحة المختلفة، وهو كان يعرفني وكانت كلماته كريمة معي، ثم بدأ قدوم وزير الدفاع، وطلبوا منا حينها الدخول إلى القاعة الكبيرة، فدخلت إلى القاعة الكبيرة التي عرفت لاحقًا بأنها تضم 700 كرسي، وكان بها تقريبًا كل قيادات القوات المسلحة، غير بقية الطلاب الموجودين".

وأشار إلى أنه تحدث بالندوة عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري بحكم محمد مرسي، معقبًا: "شعرت بمسؤولية تاريخية في تلك اللحظة الحرجة".

وأردف: "في البداية تحدث الدكتور محمود أبو زيد، حيث كان قد تحدث عن موضوع سد النهضة، ومن ثم تحدثت بعده عن التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وكانت حول السياسة الخارجية لمرسي، وأنه يعرض مصر لتهديدات بالغة سواء خارجية أو داخلية، حيث تم الحديث عن 7 قضايا كبرى، ليعلق أحد كبار القادة قائلًا يا دكتور أنت جعلت الحياة سوداء، فقولت له أنا آسف إذا كنت فعلت ذلك، إنما أنا جئت كي أقول لكم ما أراه".

وأشار إلى أنه خلال البريك، التقى لأول مرة شخصيًا الفريق أول عبدالفتاح السيسي في ذلك التوقيت، وسلم عليه وقال إننا واعيين بالكلام الذي تقوله، شعرت في ذلك الوقت أن التاريخ يسير أمامي، حيث شعرت بأنني أمام لحظة تاريخية كثيفة جدًا.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.