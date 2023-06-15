عبدالمنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد" متى أدرك أن عمر نظام الإخوان لن يكون طويلاً

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه أدرك أن عمر نظام الإخوان لن يكون طويلاً في أبريل، عندما بدأت القوى الوطنية تتشكل.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: كنت أفكر من سيحل محل الإخوان في حالة عدم إطالة حكمه، خاصة وأننا في مصر وليس في بلاد أخرى، حيث إن "الفشكلة" في أي بلاد أخرى من أسهل ما يمكن، لكن "الفشكلة" في مصر في هذه الظروف صعبة، ولا بد من معرفة كيفية تبديل القوى المؤثرة، ومن سيكون ممثلًا لهذا التبديل".

وأشار إلى أنه في أبريل بدأت تظهر "تمرد"، ومن ثم ظهرت آلية بدأت تتضح في القريبين مني والأمان التي أعمل بها، ومن ثم إدراك أن هذه الآلية غير مزيفة، بل هي آلية حقيقية، ثم يأتي بعد ذلك اللقاء الذي تم في دهشور في 28 أبريل.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.