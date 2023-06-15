الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد: وعود مرسى خلال الـ100 يوم الأولى لحكمه برنامج الجماعة منذ 2007

الكاتب والمفكر الدكتور
الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن وعود مرسي خلال المئة يوم الأولى لحكمه هو برنامج الجماعة منذ 2007.

وأضاف "سعيد"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أن برنامج الإخوان اعتمد على بنود الدولة الإيرانية، لافتًا إلى أنه كان يتم عمل دورات تدريبية للأحزاب الموجودة في البرلمان، معقبًا: "عصام العريان كان ممتثل تمامًا لهذه الدورات التدربية ولتوقيتها"، مؤكدًا أن الإنسان في بعض الأحيان قد يخدع من خطاب جماعة الإخوان.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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