الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": حكم الإخوان أحدث إفاقة للشعب من هذا الكابوس

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وعبدالمنعم سعيد في برنامج الشاهد

قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إنه لم يتوقع أن يصل الإخوان إلى الحكم بعد 25 يناير ، لكن تصور أن الفرز السياسي سيجنب البلد الإخوان. 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه كان ضمن الفريق الانتخابي الخاص بعمرو موسى في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية صوت مع الفريق شفيق. 

وأوضح أنه ربما حدث اختبار رغم ثمنه الثقيل، لكنه كان ضروريًا، وبالتالي كان لابد من دفع التكلفة حتى تحدث حالة من الإفاقة، مؤكدًا أن حكم الإخوان أحدث إفاقة للشعب المصري من هذا الكابوس. 

                     

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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