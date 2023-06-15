واشنطن: نشرنا مقاتلات F22 بالشرق الأوسط بسبب روسيا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، نشر مقاتلات من طراز F22-Raptor في الشرق الأوسط، عقب السلوك "غير الآمن وغير المهني" المتزايد من قبل المقاتلات الروسية.

وقالت القيادة في بيان: "‏تم النشر مقاتلات F22-Raptor التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية كجزء من فعالية متعددة الأوجه للدعم والقدرات الأمريكية عقب السلوك غير المهني وغير الآمن المتزايد للطائرات الروسية بالمنطقة".

وأضاف البيان أن "المقاتلات ستعمل بشكل متكامل مع قوات التحالف برا و جوا، وأن نشرها يظهر الأوجه المتعددة للقدرات الأميركية وإمكانية إعادة نشر وتموضع القوات بشكل سريع".