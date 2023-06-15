الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى الإماراتى يقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير

البنك المركزى الإماراتى
البنك المركزى الإماراتى

قرر البنك المركزي في الإمارات الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغييرعند 5.15 بالمئة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

يأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير.

كما قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي؛ كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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