هدير أبو زيد: الرئيس السيسى حريص على تلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم

قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص أن يكون دائم التواصل مع الناس، حيث يحاول أن يسأل الناس عن أحوالهم واحتياجاتهم بشكل دائم.

وأضافت الإعلامية هدير أبو زيد، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن الريس عبدالفتاح السيسي يحرص على تلبية احتياجات الناس بشكل دائم، لافتة إلى أن الرئيس أيضًا يحرص على سماع الناس ويشرح لهم ويفهمهم الكثير من الأمور التي نمر بها، ولا يكتفي بذلك بل يستمع أيضًا إلى تعليقاتهم على القضايا.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع إلى الناس بعناية شديدة، لافتة إلى أن ما يقوله الناس يضعه الرئيس في اعتباره وهو يتخذ قراراته، كما أنه يحرص على إيصال الحقيقة إلى الناس، والصورة الواقعية بحيث تكون خالية من أي تزييف أو تزيين.

وأشارت الإعلامية هدير أبو زيد، أن ذلك كان يتضح جليًا اليوم، بأن يكون هناك تواصل مع الناس، وهو ما شاهدناه في حواراته مع الناس في قرية الأبعدية.