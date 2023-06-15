الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأحرار الاشتراكيين": الرئيس السيسى دائما يؤكد العزم على الوصول بمصر لبر الأمان

طارق درويش رئيس حزب
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاستراكيين

علق طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاستراكيين، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول الأزمة الاقتصادية خلال افتتاحه لمؤتمر الشباب الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي اليوم بزل مجهودًا غير عاديًا بداية من زياراته للبحيرة ليؤكد يوم بعد يوم أنه يواصل العزم للنهوض بالدولة المصرية لبر الأمان والخروج من عنق الزجاجة بمزيد من التنمية والاهتمام.

 وأضاف أنه على الجميع أن يتكاتف لتوحيد الرؤي وأن يكون هناك مخرجات هادفة وبنائه تهدف لمعالجة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه الوطن سواء كانت اقتصادية أو سياسية او اجتماعية.

 وأشار إلى أن الرئيس يهتم بكل الملفات وعقد العزم مع جيمع المخلصين والشرفاء من أبناء الوطن للخروج بالوطن من عنق الزجاجة لتحقيق أمال الشعب التي ينتظرها في ظل الظروف الصعبة والمتغيرات الدولية التي أثرت سلبًا علي الاقتصاد الوطني.

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