الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بسمة وهبة: حديث الرئيس السيسى اتسم بشفافية طرح المشكلات والأرقام والمعلومات

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق اليوم إلى أكثر من موضوع مهم، وأجاب على أسئلة كثيرة تهم المصريين. 

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "حديث الرئيس السيسي اتسم بشفافية في طرح المشكلات والأرقام والمعلومات واستجابة للمناشدات الاجتماعية للناس، واستجابة للحوار الوطني في قضايا وملفات مهمة وشرح واضح لتحديات الدولة في ملف الأسعار والبناء والتطوير وحياة كريمة وقوائم الانتظار".

وتابعت: "حديث الرئيس السيسي اليوم شهد تأكيد وطمأنة للكل بأن الأمور تحت السيطرة، كما أكد مفهوم الشراكة، أي شراكة مؤسسات الدولة والشعب". 

وأكدت: "الرئيس السيسي تطرق إلى السوشيال ميديا وما يتم نشره عليها من أخبار وشكاوى وتحديات"، وقال نصًا: "أنا مش قلقان من السوشيال ميديا، دلوقتي الناس بتتكلم على فيسبوك، لكن في النهاية كل واحد فينا بيشوف اللي بيتعمل.. وأقول إحنا لينا دايمًا الواقع والإنجاز".

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح يتابع كل صغيرة وكبيرة في البلد، ويرصد قلق الناس والشائعات وتصدير الطاقة السلبية على يحدث على السوشيال ميديا، معقبة: "بيجيلنا كمية إحباط من السوشيال ميديا مش طبيعية، بيدونا طاقة سلبية غير طبيعية، وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، هذا الأمر صفة عظيمة من الحكام بألا يكونوا منفصلين عن الواقع".

وتابعت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إنه ليس قلقًا وإن الرهان الأساسي عند الرئيس هو الواقع، يعني بالبلدي كده، الرئيس بيقول لكم أنا عارف الدولة عملت إيه وأنجزت إيه، والإنجاز الذي حصل على الأرض هو أكبر رد على دردشة الناس بالشائعات والمعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا، والرهان على الواقع وعلى اللي بيحصل على الأرض هو الكسبان".

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