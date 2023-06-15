خبير اقتصادى: حديث الرئيس السيسى عن سعر الصرف يؤكد إعلاء مصلحة المواطن

علق الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول الأزمة الاقتصادية خلال افتتاحه لمؤتمر الشباب الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن حديت الرئيس السيسي اليوم يؤكد أن هناك إدارة لسعر الصرف تعي بشكل كامل مصلحة المواطن والاقتصاد القومي.

وأضاف أنه إذا تعارضت مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد القومي، فالأولوية ستكون لصالح للاقتصاد القومي، موضحًا ان العالم يمر بحالة الاستقطاب الحاد والشديد والحذر، فكل دولة تكييف اقتصادها بحسب ظروفها وإمكانياتها.

وأشار إلى أن الدافع الأساسي والحقيقي أن مصر مستنده على قاعدة اقتصادية قوية، هو ما تحقق وما تم إنجازه الفترة الماضية، موضحًا أن الضغوط علي الدولار أمر طبيعي في أي سوق صرف حر.

وأكد أن مرونة سعر الصرف نظام صحي جدًا في فترات الأزمات، موضحًا أنه من المهم أن القيادة السياسية تتحدث عن شعور المواطن بالأسعار، وبالتالي هناك رسالة طمأنية شديدة لكل كافة المتعاملين سواء كانوا تجار أو أفراد عاديين.