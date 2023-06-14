أول تعليق لـ مصطفى كامل بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين "بالتزكية"

علّق الفنان مصطفى كامل، على فوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية، قائلًا: "إن وجهة النظر الوحيدة التي أستطيع أن أحيي عليها زملائي أعضاء الجمعية العمومية من أصغر موسيقي إلى أكبر قامة، ولكل مايسترو وملحن".

أضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc، أن ما حدث أول مرة يحدث في تاريخ النقابة وهى أن تحدث انتخابات بالتزكية، لافتاً إلى أن هذا يدل على ثقة زملائه الذي يوجه لكم جزيل الشكر وأن ثقتكم وضعت على عاتقي وعلى رقبتي أمانة أكبر من الأمانة: "لو كنت قد بذلت مجهودا، فإن تقدير زملائي لي، وإفساحهم الطريق لي حتى يكون مصطفى كامل هو لوحده في بلد مليئة بالقامات الكبيرة التي كانت قادرة على التنافس الذي يتم تزكيته".

وأوضح مصطفى كامل أن المرضى والمعاشات وكبار السن ستبقى دائمًا على رأس أولوياتي وستظل هي مهمتي.