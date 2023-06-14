الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تمويل عن تصريحات الرئيس: وضع النقاط على الحروف فى القضايا الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بشأن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إن الرئيس وضع النقاط على الحروف في العديد من القضايا الاقتصادية منها سعر الصرف.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر  فضائية etc، أن تصريحات الرئيس كانت تمتاز بالواقعية، لافتًا إلى أن الرئيس تناول القضايا باقتضاب شديد لعدم رغبته في الخوض بتلك القضايا والتي تتعلق بسلطة البنك المركزي، حيث إن القضايا المتعلقة بسعر الصرف والفائدة، وسلطة المركزي، لا يجب تناولها بعفوية. 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاول توصيل عدد من الرسائل؛ أهمها أن الحلول ليست سهلة ويجب أن تخضع لقياسات دقيقة ومعمقة وتأخد وقتها الكامل لما لها من انعاكسات كبيرة على المجتمع ككل، خاصة أن تلك المشاكل لا تقتصر على مصر فقط بل مشكلة انهيار سعر الصرف تعاني منها العديد من الدول في مقدمتها تركيا، حيث انهار سعر الليرة التركية، وكذلك ترنح اليورو لعدة شهور أمام الدولار.

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