عضو مجلس أمناء كتلة الحوار: طرح زيادة أعضاء "النواب" لتمثيل أفضل للشعب (فيديو)

قال عمرو عز عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أحد المشاركين في جلسات الحوار الوطني، على هامش إحدى جلسات الأسبوع الثالث لـ" الدستور" إن المحور السياسي يعمل على فكرة رفع كفاءة العمل داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وذلك من خلال العديد من المحاور أهمها محور التفرغ التام من قبل النائب لخدمة أهالي قريته.

وأضاف عمرو عز، أنه تم طرح زيادة أعداد أعضاء النواب لضمان التمثيل النيابي الصحيح داخل كل منطقة في مصر، مشيرًا إلى أن المفترض أن تكون أعداد النواب معبرة عن أعداد الشعب، لذلك لابد من زيادة الأعداد في التمثيل النيابي، إلا أن هذه الخطوة سيتم النظر فيها لاحقًا.

https://www.youtube.com/watch?v=A6pI8MhV2pc

