الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متطوعو "حياة كريمة": "قبل التطوير مكنش فى حياة بالأبعادية"

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرض برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، ردود أفعال متطوعي "حياة كريمة" في قرية الأبعادية علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحمد بلتاجي، أحد المتطوعين: "التطوع حاجة في الدم، وطول عمرنا شغالين في العمل الخدمي، وبنحب نخدم الناس، والناس عارفين بنحاول نقضي حوائج الناس، ولقيت مؤسسة حياة كريمة فيها كل حاجة أي حد يتخيلها".

وأضاف: "عملنا مبادرات كثيرة جداً، واشتغلنا علي البنية التحية والعمل الخدمي، وآخر حاجة كانت قرية الأبعادية، وبحاول أجد وقت للعمل التطوعي بجانب شغلي في وظيفتي".

ومن جانبه قال محمود فاروق، أحد المتطوعين: "مكنش في قرية ولا كان في حياة، وأنا بشتغل في العمل التطوعي بأكثر من 10 سنين".

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