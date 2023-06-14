الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات زوجية تُنهى حياة زوجة فى «أم بيومى» بالقليوبية

جثة
جثة

دفعت الخلافات الزوجية عامل إلي قتل زوجته بعد جلسه عتاب نشبت بينهما بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد تعديه عليها بسلاح أبيض، دائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

كما تم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة، تمهيداً لانتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة الحقيق، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

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