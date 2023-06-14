الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهالى الأبعادية: "الريس طور الدنيا جامد ومكناش متوقعين الإنجازات دى"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرض برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، ردود أفعال أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعادة تطوير القرية.

وقال أحد أهالي القرية: "إحنا سعداء بزيارة الرئيس والسادة الصيوف، وبصراحة الريس طور لنا الدنيا جامد هنا، فيه إنجازات جميلة القرية مكنتش مستمتعة بيها، زي المستشفي بقت على أعلى مستوى، بصراحة المستشفي كانت مينفعش إنسان يدخل فيها".

أضاف: "المدارس جوه اتهدت واتبنت وعمل مركز تكنولوجي فيه كل الخدمات، وسهل علي الناس كتير، والطريق كان معدوم الخدمات وأول ما سمعت بالمبادرة دي مكنتش متوقع إنها تطلع بالشكل ده، وبالطريقة دي كنت بقول هيعملوا إيه في عزب زي دي، دي عزب معدومة ومكنتش متوقع إنها توصل بالدرجة اللّى هيا وصلت لها دي".

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