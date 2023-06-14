الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نزيلة بدار المسنين: "مش عاوزة حاجة من الدنيا غير عُمرة الريس"

تفيدة
تفيدة

قالت تفيدة عبد الغفار، إحدى نزيلات دار المسنين بقرية الأبعادية، إنها سعيدة بمقابلة الرئيس السيسي: "قلت للريس نفسي أعمل عمرة أو حج، واللي يطلع من ذمتك ياريس أنا راضية بيه". 

مقابلة الرئيس 

وأضافت السيدة تفيدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC" أن الرئيس السيسي استجاب لدعوتها وطلبها على الفور، كما أنه طلب منها الدعاء لمصر دائمًا".

دار المسنين

وتابع: "كنت شغالة في بيت سيدة لمدة 30 سنة، وبعد وفاتها قعدت في شقتها لوحدي، لكن حسيت بالغربة خاصة إني كنت متعلقة بها جداً، قررت أكون في دار مسنين أفضل من وحدتي في الشقة".

واستطردت: "سعيدة بتواجدي في الدار، ومش عاوزة حاجة من الدنيا غير العمرة اللي طلبتها من الرئيس".

تفيدة عبد الغفار السيسي دار المسنين الابعادية مصر جديدة اي تي سي

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