الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بإشعال النيران فى ابن عمه بالمطرية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية حبس شاب 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة إشعال النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية.

تلقى قسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف- مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع اليسرى")، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل- مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجة بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثًا إصابته المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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