الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متطوعو "حياة كريمة" بالأبعادية: الناس كانت بتقول إن المشروع مجرد "كلام"

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرض برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة من النقاشات مع القيادات التنفيذية للمشاريع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كما استعرض جهود عدد من المتطوعين في مؤسسة "حياة كريمة".

ومن جانبها قال أحمد محمد البدراوي أحد المتطوعين بحياة كريمة: "أنا متطوع منذ سنتين بحياة كريمة، وكنت مكلف ببحث حالات المساكن وعمليات التطوير من خلال المؤسسة والمقاولين وأكتب التقارير وأرفعها للمؤسسة وفخور بتطوعي لأني بقدر أخدم بلدي".

ومن جانبه أوضح أحمد علي إبراهيم القويعي، أنا خريج كلية الحقوق وعملت متطوعاً بقرية الأبعادية وفخور جدًا بخدمة الناس، والحمدلله رفعنا كفاءة مساكن الأبعادية، والكثافة السكانية كانت بتؤثر على البنية التحتية وعمر المسكن، والناس كانت خايفة من المشروع وكانت تتخيل أنه مجرد كلام فقط".

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