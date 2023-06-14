الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بايرن ميونخ يتفاوض على ضم مدافع نابولي "كيم جاي"

مين كيم جاي
مين كيم جاي

دخلت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات لضم الكوري الجنوبي مين كيم جاي، مدافع فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى إدارة النادي، لتدعيم دفاع الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المنافسة على جميع البطولات.

ووفقًا لصحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن بايرن ميونخ دخل في مفاوضات لضم مين كيم جاي لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب لا يمانع الانضمام لصفوف الفريق البافاري.

ويلعب مين كيم جاي لفريق نابولي منذ انضمامه من نادي فناربخشة التركي في صيف 2022، وينتهي عقده مع النادي بحلول 30 يونيو 2025.

وأفادت الصحيفة أن المناقشات الأولية كانت إيجابية والنادي أرسل عرضه للشروط الشخصية الخاصة باللاعب.

وارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بالانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، وأشارت التقارير إلى أن النادي دخل في مفاوضات لضمه.

مين جاي كيم بدأ مسيرته بعدد من الأندية في كوريا الجنوبية، قبل أن ينضم لفريق جينبوك هونداي في يناير 2017، ثم انتقل لنادي بكين جوانج في يناير 2019، ثم انتقل لفريق فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ولعب مين كيم جاي 45 مباراة بقميص نابولي في الموسم المنصرم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

بايرن ميونخ مين كيم جاي نابولى الانتقالات الصيفية مانشستر يونايتد

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