الحاجة تفيدة: "فرحت أوى لما الريس طلب منى أدعيله"

استعرض برنامج "الحياة اليوم" سلسلة من النقاشات مع القيادات التنفيذية للمشاريع التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، كما قام بجولة في دار المسنين التي زارها رئيس الجمهورية.

وقالت الحاجة تفيدة عبدالغفار، خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة": "فرحت أوي لما شوفت الرئيس السيسي وطلب مني أدعيله بس".

أضافت أن "المبنى الذى زاره الرئيس اليوم افتتح قريبًا وأنه أفضل بكثير من المبنى القديم من حيث النظافة وجودة الطعام"، لافتة إلى أنها طلبت من الرئيس السيسي زيارة قبر النبى (ص)، موضحة أنها عندما طلبت منه ذلك ابتسم وقال لها بس تدعيلنا هناك وأكدت أنها تدعو للرئيس على الدوام.