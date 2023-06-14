بعد زيارة الرئيس لـ"الأبعادية".. 7 محطات صرف لخدمة 25 ألف مواطن

استعرض برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، سلسلة من النقاشات مع القيادات التنفيذية للمشاريع التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وقال شردي، إن البرنامج خصص حلقة من داخل قرية الأبعادية بالبحيرة لرصد حجم الإنجاز بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك عقب زيارة الرئيس السيسي اليوم.

من جانبها أوضحت الدكتورة نهي الوسيمي، منسق مركز دمنهور بمؤسسة حياة كريمة، أن القرية لم تكن بهذا الشكل قبل نزول المشروع القومي "حياة كريمة" فيها.

تابعت "كان فيه مشاكل كتير جداً والقرى فعلاً كانت تفتقر للخدمات والمرافق، فهناك مركز شباب متهالك ولا يوجد مبنى مجمع خدمات والوحدة الصحية متهالكة، ده فوق الأرض خلاف اللى تحت الأرض من كابلات كهرباء ونت وغيره، والقرية تم إنشاء 7 محطات صرف صحي فيها لخدمة كل الوحدة المحلية، حوالي 25 ألف مواطن".