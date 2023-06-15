الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتكلفة 129 مليار جنيه.. مراحل تنفيذ استراتيجية تطوير الممرات اللوجيستية (فيديو)

الممرات اللوجيستية.
الممرات اللوجيستية.

عرضت قناة “الدستور نيوز” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، مقطعًا يكشف أهم انجازات الدولة المصرية لتطوير الممرات اللوجيستية.

وكشف التقرير مراحل تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي مهم للتجارة الدولية، والتي شملت تشييد الممرات اللوجستية كإحدى ركائز التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية التي تدعم مختلف المشروعات القومية، سواء زراعية أو صناعية.

وشكلت تلك الممرات شرايين حياة جديدة، وشبكات ربط حيوية بين ارتكازات ومناطق الانتاج بالموانئ البحرية والجافة، من خلال شبكات سكك حديدية متطورة، وشبكة طرق تراعي أعلى المعايير الدولية في الجودة والتنفيذ وتحقيق التكامل بين  الموانيء المصرية.

وبلغ إجمالي تكفلة تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بنحو 129 مليار جنيه.

كما عملت الدولة على تطوير الممرات اللوجستية التنموية التنموية، حيث دشنت مشروع القطار الكهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كيلومترًا، على ثلاثة خطوط، وقد تم الانتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية. 

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