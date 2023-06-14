الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مُشيدًة بتصريحات الرئيس.. عزة مصطفي: "أصعب شئ إنك تكون في موقع تنفيذي"

عزة مصطفي
عزة مصطفي

علقت الإعلامية عزة مصطفى، علي حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

وقالت خلال تقديم برنامجها "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "الرئيس السيسي عمل جولات ميدانية موسعة في البحيرة والاسكندرية".

وأضافت:" كل حاجة اتناقشت علي الهواء مباشرة، واليوم مخلصش الرئيس في استراحة".

وأكملت: "مش منطقي انك تقعد مكانك وتتخيل الحكومة بزراير.. مفيش أصعب من إنك تتحط في موقع تنفيذي، في ناس بتدعي انها متبقاش في موقع تنفيذي.. التنظير والكلام سهل".

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