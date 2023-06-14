الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريز مليون قطعة.. حبس المتهم بالاتجار في الألعاب النارية بالفيوم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالفيوم حبس شاب متهم بحيازة كمية كبيرة من الألعاب النارية في «الشواشنة»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عاطل، بعد ورود معلومات تفيد بقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، بداية من تصنيع الألعاب داخل إحدى الورش القريبة من منزله بالشواشنة في الفيوم، وحتى بيعها إلى زبائنه.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم داخل ورشته التي يصنع داخلها الألعاب النارية، وعثرت أجهزة الأمن داخلها على عدد 32 كرتونة، تحتوي داخلها على مليون ومائة ألف قطعة ألعاب نارية باختلاف الأشكال والأحجام.

كما عثرت الأجهزة الأمنية داخل الورشة على العشرات من الأدوات والمعدات التي تستخدم في تصنيع مختلف الألعاب النارية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أصدرت قراراها المتقدم.

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