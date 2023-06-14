الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يحذر الحجاج: هذه الأمور تضيع ثواب الحج (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

 حذّر الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، من بعض المحظورات التي يقع فيها الحجاج، وخاصة السيدات، وتضيع ثواب الحج، منها النميمة والغيبة والتلفظ بألفاظ سيئة وكذلك الجدال، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، "مينفعش أضيع ثوابى عشان الأكل سخن وبارد، ولسه مجاش بعض الناس بيعملوا من الأمور دى قضية كبيرة، أصل الأكل مش مستوى ونقعد نجادل، ونضيع حلاوة الحج، الحج رحلة كلها مشقة، لازم نبعد عن أى معصية لازم نبعد عن أى مشاكل أو تجاوز أو جلسات النميمة، فترة الاحرام مش كبيرة امسكوا نفسكم يومين، عشان نرجع من الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا".

وتابع: "بلاش نفاصل في الأسعار أو فلان حضر متأخرًا أو إيه الحجز بتاعي ماله، أنت دفعت الفلوس بتاع الحج ثوابك خلاص مضمون بس حافظ على نفسك من كل هذه الأمور سيبك من الأكل أو الشرب أو النميمة أو أي أمر فيه جدال".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

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