12 سبتمبر.. استكمال محاكمة 3 متهمين قتلوا شابًا بحدائق القبة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين قتلوا شابًا واستعرضوا القوة على 5 أشخاص لوجود خلافات سابقة بينهم، لجلسة 12 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عليوة يونس وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وخالد أحمد سلامة، وأمانة السر أشرف جابر.

وأحال المستشار محمد مصطفي، المحامي العام لنيابات كلي غرب القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين"محمد.م.م"28 سنة سائق، "عبداللطيف.ا.ا" 19 سنة طالب، "رضا. س. م" 49 سنة ربة منزل، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 11596 لسنة 2022 جنايات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1782 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة.

وبدأت الواقعة يوم 2022/10/6، عندما أقدم المتهمون جميعاً علي قتل المجنى عليه "بلال أسامة إبراهيم" عمدًا مع غير سبق الإصرار والترصد، قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثاً ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي، والتي أودت بحياته.