الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل مجمع سكنى بالشيخ زايد

حريق
حريق

شب حريق هائل داخل إحدى الشقق بدار مصر بالشيخ زايد بالحى 16، وارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة في المكان، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة. 

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل دار مصر بالشيخ زايد الحي 16، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

القصة الكاملة لحادث مقتل نيرة أشرف وإعدام محمد عادل

السيسى: "إوعوا تنسوا.. 80 مليار جنيه تكلفة ما بعد 25 يناير"

السيسي: قدرة المصريين على تحمل الأزمات فاقت توقعاتي

مدبولي: قفزنا بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات لـ30 مليار جنيه

محافظ المنيا يناقش معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى