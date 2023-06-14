السيطرة على حريق داخل مجمع سكنى بالشيخ زايد

شب حريق هائل داخل إحدى الشقق بدار مصر بالشيخ زايد بالحى 16، وارتفعت ألسنة اللهب والأدخنة في المكان، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بالجيزة.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل دار مصر بالشيخ زايد الحي 16، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.