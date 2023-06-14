الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سكاى سبورتس": أرسنال بدأ مفاوضات مكثفة لضم "هافيرتز"

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز، لاعب فريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم كاي هافيرتز مطلع الشهر الجاري بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن أفادت التقارير في وقت تالي بتوقف المفاوضات بشأن اللاعب.

ووفقًا لصحيفة “سكاي سبورتس”، فإن إدارة أرسنال بدأت المفاوضات للتعاقد مع هافيرتز خلال الانتقالات الجارية، مشيرًا إلى أن النادي بدأ المفاوضات بعد اتصالات إيجابية من طرف اللاعب.

ويلعب هافيرتز ضمن صفوف تشيلسي منذ انضمامه من فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وتابع التقرير أن تشيلسي سيطلب 75 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع هافيرتز ولكن أرسنال لن يكون مستعدًا لدفع هذا المبلغ.

وأكد أن تشيلسي سيكون أكثر مرونة بشأن قيمة انتقال هافيرتز لأرسنال، مشددًا على أن اللاعب متأكد من رغبته في الانتقال وهو ما قد يساعد أرسنال في إتمام الصفقة.

وبدأ “هافيرتز” مسيرته ضمن صفوف فريق أليمانيا ماريادورف الألماني للشباب، وانتقل لفريق ألمانيا آخن في صيف 2009، وانتقل لشباب فريق باير ليفركوزن في الصيف التالي، قبل تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2014 ثم صعد للفريق الأول بعد عامين.

ولعب 139 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله للفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 15، من أصل 354 مباراة لعبها خلال مسيرته، وسجل 106 أهداف، وصنع 50 لزملائه في الأندية التي مثلها.

كاي هافيرتز ارسنال تشيلسى الانتقالات الصيفية الجارية ريال مدريد

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