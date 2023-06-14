الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لهو حتى الموت.. مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بالمقطم

جثة
جثة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من شُرفة شقة أسرته بالطابق الثاني بالمقطم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

ورجّحت التحريات الأولية أن الطفل اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء اللهو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل أسفل أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر عاميين، مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وبسؤال أسرته، قالوا إنه سقط من الطابق الثاني أثناء تواجده بشرفة الشقة، وأنه كان يلهو في الشرفة اختل توازنه وسقط من الشرفة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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