رئيس الجامعة المصرية اليابانية: نفتخر بإشادة "مدبولي" بتميز مستونا التعليمي

قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإن الجامعة تعتز وتفتخر باشادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتميز العلمى للجامعة حيث صرح خلال مشاركته اليوم بالمؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الجامعة المصرية اليابانية بحق مدينة متكاملة علمية تجتذب كل الوافدين ليس فقط من المصريين لكن ايضا من الوافدين من الدول القريبة، وأصبحت مقصدًا لتميز المستوى التعليمى يها.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تستثمر الخبرات اليابانية فى إعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا من خلال تقديم أحدث البرامج الأكاديمية التى تواكب المتغيرات فى احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن استراتيجية الجامعة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى موضحًا أن هناك 4 محاور للتعاون مع الصناعة.

المحور الأول: مركز استشارات الجامعة والذى يقدم حلول لأى مشكلات قد تواجه الصناعة المحور الثاني: وحدة تدريب الصناعة والتى اتاحت وتتيح العديد من برامج التدريب المتطور للشركات الصناعية المصرية.

المحور الثالث: وحدة خدمات القياس، حيث يتوافر بمعامل الجامعة أجهزة ومراكز تميز لا مثيل لها كثير من الصروح العلمية بالشرق الأوسط وإفريقيا.

المحور الرابع: يتمثل في الحاضنة التكنولوجبة التى تحتضن المشروعات الناشئة كذلك تطوير منتجات الشركات الصناعية.

يذكر أن الجامعة المصرية اليابانية،للعلوم والتكنولوجيا، جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية، أنشأت بقرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 كجامعة أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع، تقوم الجامعة على خلق تعاون مشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، وذلك من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية مع تطبيق المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.