الرئيس السيسى: "محتاجين ميزانية 2 تريليون دولار علشان نعرف نصرف"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المبالغ المطلوبة لتطوير البنية التحتية بالمستشفيات وتطويرها، ليست موجودة.

وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: "لازم ننزل على أرض الواقع، والفساد اللى مالي القطاع الإداري في الدولة مش وليد اللحظة ولكن ده بقاله 30 سنة".

وأضاف: "الكلام حاجة والتنفيذ حاجة تانية خالص، ده مش معناه إننا صح، ولكن دي خطوات بنمشيها، ولو مطولناش بالنا على بعض، أنت هتطالبني بمطالب أن مش هقدر ألبيهالك، وأنت بتفتكرني إني متقاعس".

وتابع: "أنت بتطلب الحد الأقصى فى كل شىء ليه، الدولة عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار فى السنة".