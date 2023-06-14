الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: "ننظر بتقدير لكل نقاش لمصلحة الوطن"

السيسي خلال المؤتمر
السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأرقام المطلوبة لتوفير حياة كريمة في المستشفيات ليس موجودة على أرض الواقع. 

وقال السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب،:"هو اللّى شغال في المدرسة والمستشفى ده مش أخويا وأخوك، بس الرقم المطلوب مش موجود وهناخد فترة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بشغلنا وصبرنا كلنا تتوفر الأموال المطلوبة".

وأكمل:"الأطباء بتمشي عشان أن مبديهوش المرتب المطلوب، والدولة في حراك مستمر من أجل الأفضل، نحقق خطوة، ثم خطوة والخطوات لا تنتهي، وأنا قلت من ناحيتي كل اللى هتقولوا عليه هعمله اعمل إيه تاني؟، ننظر بكل تقدير وجهد لأي نقاش لإعلاء مصلحة الوطن".

وتابع الرئيس:"إزاى هتعمل استحقاق دستورى في التعليم، عايزنى اضحك عليكم، عايزين استحقاق دستورى للصحة هو أنا معايا فلوس لكل الكلام ده؟"

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