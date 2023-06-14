الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: "مش هنطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الدولارية"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تسعى إلى تقليل الفجوة الدولاريّة.

أضاف الرئيس، خلال المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد الأربعاء في برج العرب:"لا بدّ أن نواجه ده كلنا وأن نقلل فاتورة الاستيراد بالدولار ونزود صادراتنا بالعملة الصعبة ونقلل مستلزماتنا من الخارج".

وتابع الرئيس "لازم نشتغل عشان نقلل الفجوة الدولاريّة، السنين اللي فاتت كنا بننزل نجيب من الأسواق عشان ندّيه للبنك المركزي ونزود حجم الدّين علينا وحليّناها".

شدد السيسي:"الدولة مش بتاعة الحكومة ولا بتاعتى، الدولة دي بتاعتنا ولازم تنجح بينا كلنا ومش بعرف أضحك على حد ولا أعرف لا أكون أمين أو صادق، الدولة دي مش هتطلع لقدام إلا بتحطيم الفجوة الخاصة بالدولار".

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