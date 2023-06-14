الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسي: الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف الدولاري السلبي

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الوطني للشباب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر الصرف الدولاري السلبي على المواطنين والأسعار.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، إن الدولة المصرية تسعى دائمًا لتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار.

وتابع، أن كيلو اللحمة ارتفع ليصل إلى 300 جنيه بسبب سعر صرف الدولار، متابعًا: “لو عايز تخلى سعر الصرف الدولار بـ50 و60 جنيه المواطن سيعاني”.

وأضاف:"لازم نواجه اللي إحنا فيه دة كلنا، واحنا في السنين اللي فاتت كنا بننزل الأسواق نشتري 3 و4 مليار دولار ونديهم للبنك المركزي عشان يوفي احتياجتنا، ودة أثر على زيادة حجم الدين".

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