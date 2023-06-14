الرئيس السيسى: اتخذنا إجراءات لمواجهة تأثير سعر الدولار السلبى على المواطنين

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الدكتور محمد شادي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية بالنسبة الأزمة الاقتصادية.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب: "دايماً أسأل زمايلي في الحكومة على الوعاء الدولاري، وهل يحتاج تحفيزا بزيادة سعر الصرف لملاحقة الأزمة".

وأضاف أن الدولة ليس لديها اكتفاء ذاتي في كل شيء، ولذلك تسعير المنتجات طبقاً لسعر الصرف يترتب عليه تضخم كبير جداً، موضحاً أن تسعير الخدمة لم يتم طبقاً لسعر الصرف المعلن لكن الخدمة تقدم بسعر مخفض.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين.