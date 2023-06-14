الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كهرباء شمال الدلتا": 8 إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة

المهندس محمد عسل
المهندس محمد عسل

‏اتخذت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عددا من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام2022 /2023 .

وذكر المهندس محمد عسل رئيس الشركة، أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية في نطاق عمل الشركة وهي: 

  1. تواجد لجان الأزمات بالديوان العام والقطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) خلال أيام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح.
  2. تواجد نوبتجيات الإدارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع؛ لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.
  3. إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة.
  4. جاهزية فرق الصيانة وفرق إزالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام، واستمرارية التيار الكهربائي بمقار اللجان.
  5. مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها.
  6. الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.
  7. المرور الدوري على لجان الامتحانات ولجان التصحيح لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها، والتأكد من تناسبها مع الاحمال الموجودة على الطبيعة.
  8. تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة؛ لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات.

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