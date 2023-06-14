"كهرباء شمال الدلتا": 8 إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة
اتخذت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عددا من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام2022 /2023 .
وذكر المهندس محمد عسل رئيس الشركة، أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية في نطاق عمل الشركة وهي:
- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام والقطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) خلال أيام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح.
- تواجد نوبتجيات الإدارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع؛ لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية.
- إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة.
- جاهزية فرق الصيانة وفرق إزالة الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام، واستمرارية التيار الكهربائي بمقار اللجان.
- مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها.
- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصة.
- المرور الدوري على لجان الامتحانات ولجان التصحيح لمراجعة جاهزية وحدات الطوارئ بها، والتأكد من تناسبها مع الاحمال الموجودة على الطبيعة.
- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة؛ لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات.