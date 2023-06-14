"كهرباء شمال الدلتا": 8 إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية العامة

‏اتخذت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عددا من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة للعام2022 /2023 .

وذكر المهندس محمد عسل رئيس الشركة، أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية في نطاق عمل الشركة وهي: