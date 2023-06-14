الرئيس السيسى: سأوقع على مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حجم التفاعل على جلسات الحوار الوطني.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب: "إحنا عاملين الحوار الوطني عشان نقول ونتكلم وكل واحد يقول اللي في مصلحة الوطن، من وجهة نظره في النهاية، التي تستهدف مصلحة الوطن".

وأضاف: "محدش يقدر يقول إني أنا الذي أمتلك مصلحة الوطن، لا مينفعش، كلنا نمتلك بلدنا، وكلنا مسئولين عنها، محدش يتهم حد بالخيانة ولا العمالة ولا الجهل، بس محتاجين ننظم ده".

وأكمل: "إحنا محتاجين الحوار كحالة يستمر، والمخرجات اللي هتوصلولها، واللي داخل صلاحياتي طبقًا للدستور والقانون، هصدق عليه واللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان، وكل ما يدخل في صلاحيات الرئيس أنا بقول همضي عليه دون قيد أو شرط".