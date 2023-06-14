الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع طبيب بتهمة قتل زميله داخل عيادته في الساحل

المتهم
المتهم

تجري النيابة العامة بشمال القاهرة الكلية تحقيقاتها مع الطبيب المتهم بقتل زميله داخل عيادته في الساحل، حيث انتقل فريق النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وأمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات، للكشف كافة ملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص، تبيّن العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته الخاصة بدائرة قسم الساحل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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