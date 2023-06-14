رشا طموم: "الموسيقى" لها قدرة سحرية فى التنشئة والعلاج ووقاية المجتمع

قالت الدكتورة رشا طموم، أستاذة الموسيقى، ومقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الموسيقي تحديدًا لأنها "فن مصنوع" لها قدرة سحرية على التأثير على البشر.

وأضافت، في صالون "الدستور" الثقافي، عبر "ندوة العلاج بالفن والفلسفة" أن الموسيقى تستخدم للعلاج، وأيضًا للتنشئة ووقاية المجتمع، والتكوين.

تأثير الموسيقى على أينشتاين

وذكرت كيف كان تأثير الموسيقى على أينشتاين، ففي مدرسته صُنف كطفل "ضعيف" وهكذا قالوا عنه مدرسوه، ووجهوا والدته بتعليمه حرفة أفضل من المدرسة.

وتكمل طموم: فاشترت الأم له "كامنجا" وتركتها معه، فوجد من هذه الآلة صوته وفجأة تحول أينشتاين بعلاقته بهذه الآلة إلى شخص آخر، وأصبحت الآلة "ملاذه" فكان يقول إنه كلما وقفت معه أي معضلة رياضية، يمسك الكامنجا ويعزف، مشيرة إلى أهمية تأثير الموسيقى في حياة أينشتاين، والكثير من العلماء.

ندوة العلاج بالفن والفلسفة

وشارك فى الندوة كل من الدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية وأحد أهم المفكرين والفلاسفة المصريين المعاصرين، والدكتورة رشا طموم أستاذ الموسيقى، ومقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، بالمجلس الأعلى للثقافة، وفيفي عبدالشهيد، إخصائية الدعم النفسي والمعالج بالفن، وهاجر سمير إخصائية نفسية، ومعالج بالفن.

وناقش صالون الدستور الثقافي، عددًا من المحاور؛ أبرزها واقع العلاج بالفن فى مصر وفي الغرب، وكيف نستفيد من العلاج بالفن فى مجتمعنا المصرى والمجتمعات العربية، كما استعرض أبرز التجارب الجديدة فى العلاج بالفلسفة فى الغرب وإيطاليا وكيف نطبق التجربة فى مجتمعنا المصرى، وما هى قصة عيادات العلاج بالفلسفة فى ايطاليا، والتحديات التى تواجه العالج بالفن والفلسفة فى مصر، ورؤيتهم لاستشراف مستقبل العلاج بالفن والفلسفة فى مصر.